В школах Жуковского впервые пройдет научный квест

29 ноября во всех школах Московской области пройдет интеллектуальный квест, посвященный науке и технологиям. Данное мероприятие впервые состоится в школах городского округа Жуковский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юным жуковчанам представится возможность стать изобретателями и перейти от теоретических знаний к эксперименту. Принять участие в викторине школьники смогут вместе с родителями.

В каждой школе подготовлена уникальная программа. Участников ждут: загадки, опыты, интересные открытия, научные шоу, лекции, мастер-классы по естественным наукам и робототехнике, интерактивные выставки, конкурсы, соревнования, профориентационные встречи и многое другое.

Календарь событий в каждой школе Жуковского доступен по ссылке: https://yo-aviagrad.edumsko.ru/activities/intellekt/post/3694310.

Начало научных викторин запланировано в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.