В школах Талдомского округа вместо звонков зазвучали военно-патриотические песни

В рамках проекта Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» в мае этого года в образовательных учреждениях Талдомского городского округа на переменах зазвучали мелодии, посвященные военно-патриотической тематике. Вместо привычных звонков школьники услышали песни, воспевающие мужество и подвиги наших предков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на воспитание подрастающего поколения, развития чувства патриотизма, гордости за историю своей страны. Музыка будет способствовать созданию особой атмосферы, в которой каждая перемена станет не просто временем для отдыха, но и моментом, когда нужно задуматься о значимых событиях в истории нашей Родины.

Кроме того, проект призван напомнить о важности единства и сплоченности в наше время. Воспевание героических событий через музыку помогает укрепить связь между поколениями, передавая знания и ценности, которые являются основой нашего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.