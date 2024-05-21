В школах Солнечногорска прошли учения по антитеррористической защищенности

Всероссийские учения состоялись 20 мая в общеобразовательных учреждениях городского округа Солнечногорск. Отработка комплексного сценария прошла с участием работников образовательных организаций и сотрудников охраны, силовых структур муниципалитета, скорой помощи и отдела надзорной деятельности округа. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, показательные учения прошли и на базе лицея № 7. При срабатывании сигнализации проведена отработка тренировочных сценариев при вооруженном нападении, а также при обнаружении взрывного устройства. Дети под руководством педагогов оперативно эвакуировались из здания, а в это время силовые структуры проводили осмотр помещений на наличие подозрительных предметов.

«В преддверии последних звонков, экзаменов и летних каникул очень важно уделить внимание вопросам обеспечения безопасности. Подобные тренировки помогают закрепить и усовершенствовать навыки, от правильного выполнения которых зависит жизнь наших граждан», — отметил первый замглавы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Также в школах прошли уроки «Разговоры о важном», посвященные вопросам антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.