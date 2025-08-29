В школах Солнечногорска прошли антитеррористические учения

Перед началом учебного года в школах Солнечногорска провели тренировки по отработке действий при угрозе теракта. На базе школы № 5 помимо сотрудников учреждений в них приняли участие экстренные службы. Мероприятия состоялись в рамках Всероссийских учений по антитеррористической защищенности образовательных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 5 с углублённым изучением отдельных предметов разыграли следующий сценарий. По легенде вооружённый злоумышленник проник на территорию образовательной организации и заложил взрывное устройство. Службы экстренного реагирования были оперативно оповещены, а сотрудники школы — эвакуированы. В результате слаженных действий полиции, МЧС, Росгвардии преступник был обнаружен и нейтрализован, а взрывное устройство обезврежено.

«По результатам учений были проверены действия сотрудников охраны, работников школы, специальных служб при вооруженном нападении на образовательное учреждение. Мы убедились в их готовности к такому сценарию. Все поставленные задачи были отработаны и выполнены», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всероссийские учения сотрудников охраны и работников образовательных организаций были организованы по поручению президента РФ Владимира Путина. Они направлены на проверку действий в условиях террористической опасности, работоспособности систем оповещения, отработку взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.