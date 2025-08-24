сегодня в 11:22

В школах РФ утвердили список обязательных предметов на 2026-2027 учебный год

Министерство просвещения РФ сформировало список из 17 обязательных предметов для школ на 2026-2027 учебный год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Учебный план федеральный. В нем прописан список обязательных предметов, которые должны быть во всех образовательных учреждениях с государственной аккредитацией.

В 2026 и 2027 учебных годах обязательными предметами станут химия, физика, биология, география, литература, русский, иностранный язык, история, обществознание, информатика, математика, музыка, изобразительное искусство, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, физическая культура, духовно-нравственная культура России.

По желанию родителей дети получат возможность учить второй иностранный язык, родные язык и литературу.

Математика будет включать в себя модули «Вероятность и статистика», «Алгебра» и «Геометрия». В историю войдут блоки «Всеобщая история», «История России» и «История нашего края».