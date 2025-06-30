сегодня в 18:06

В школах РФ предложили ввести обязательный предмет по кибербезопасности

В российских школах необходимо ввести обязательный предмет по кибербезопасности, считает президент Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров, передает ТАСС .

Это связано с тем, что школьная информатика не дает необходимых цифровых навыков.

«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — прокомментировал Герман Греф.

Глава Сбербанка также уверен, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни.

«Мы должны учиться каждый день и быть гибкими», — резюмировал президент Сбербанка.