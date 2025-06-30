В школах РФ предложили ввести обязательный предмет по кибербезопасности
В российских школах необходимо ввести обязательный предмет по кибербезопасности, считает президент Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров, передает ТАСС.
Это связано с тем, что школьная информатика не дает необходимых цифровых навыков.
«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — прокомментировал Герман Греф.
Глава Сбербанка также уверен, что невозможно получить образование, которое будет кормить до конца жизни.
«Мы должны учиться каждый день и быть гибкими», — резюмировал президент Сбербанка.