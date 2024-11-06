В школах Реутова прошли экологические уроки

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Хартия» организовал для учащихся Реутова уроки экологического просвещения. Главной целью их стало приобщение подрастающего поколения к осознанному потреблению ресурсов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пятиклассники Гимназии и шестиклассники школы № 3 узнали о правильном обращении с отходами и системе, работающей в Подмосковье.

Детям рассказали, что необходимо еще в магазине обращать внимание на маркировку упаковок у товаров, чтобы выбирать продукцию из перерабатываемых материалов, тем самым уменьшая количество отходов, направляемых на утилизацию.

При таком подходе можно облегчить себе задачу по домашнему разделению отходов.

Также на уроке рассмотрели вопросы обращения с бытовыми отходами и их утилизации, переработки вторсырья, требований к правилам чистоты, порядка и благоустройства, работы площадок «Мегабак».

Каждый желающий смог задать все интересующие вопросы: кто осуществляет перевозку отходов в регионе и из каких стадий состоит переработка. Далее школьники ознакомились с системами раздельного сбора отходов «Два Бака» установленных на контейнерных площадках у дома.

Затем ребята закрепили полученные знания в специальной игре «Сортировка», в которой они тренировали навыки разделения ТКО. В синий контейнер для складирования сухих и чистых отходов по правилам игры ребята отправляли фракции, предназначенные для переработки из пластика, стекла, бумаги и металла. А в серый контейнер — смешанные и пищевые отходы, средства личной гигиены, а также емкости, загрязненные продуктами питания.

Урок прошел активно и весело. Состоялась полезная живая дискуссия, на которой ребята получили ответы на свои вопросы и пообещали впредь серьезно относиться к такому важному и нужному делу, как раздельный сбор и накопление ТКО.

Экологические уроки будут продолжаться в школах Реутова до конца учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.