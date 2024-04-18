В школах Раменского прошла Всероссийская акция «Твой выбор»

В рамках Всероссийской акции «Твой выбор» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Раменское» провели в образовательных учреждениях городского округа профилактические беседы со школьниками, сообщается на сайте администрации горокруга.

Целью мероприятия стало предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, противодействие проникновению в подростковую среду информации пропагандирующей насилие.

Сотрудники полиции рассказали подросткам о понятии экстремизма и разъяснили его опасность для общества и государства, а также затронули его проявление в молодежной среде. Основной акцент в разговоре со школьниками полицейские сделали на распознавании способов вовлечения молодых людей через социальные сети в экстремистскую деятельность.

В заключение мероприятия полицейские сотрудники полиции напомнили о том, что подросток, как и любой другой гражданин, имеет не только права, но и обязанности, а также несет юридическую ответственность за свои поступки перед другими людьми и государством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.