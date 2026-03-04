В школах Подмосковья в марте включат музыку вместо звонков

В школах Подмосковья в марте вместо традиционных звонков будут звучать произведения русских композиторов в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Музыкальная программа приурочена к юбилею Большого театра и Международному женскому дню, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект «Мелодии вместо звонков», организованный Министерством просвещения России, реализуется в регионе с ноября 2024 года. Каждый месяц подборка произведений посвящена памятным датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

В марте школьники услышат увертюру из оперы «Руслан и Людмила», «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» в исполнении оркестра Большого театра, а также «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» и «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

Кроме того, в образовательных учреждениях прозвучат мелодии в исполнении победителей Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.