В школах Подмосковья стартует месячник по безопасности

В рамках месячника по безопасности в общеобразовательных учреждениях Московской области пройдет цикл просветительских мероприятий для учащихся и их родителей. Ключевыми темами станут кибербезопасность, защита от мошенничества и правила безопасного общения в интернете. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одним из действенных способов борьбы с мошенниками является просветительская деятельность. Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области совместно с министерством образования региона организует серию выступлений, на которых эксперты поделятся полезной информацией о том, как распознать мошеннические схемы и защитить себя от них. В числе выступающих — специалисты:

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, которые расскажут о финансовой безопасности и защите от мошеннических схем;

Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Московской области, которые осветят вопросы киберпреступлений и личной безопасности в интернете;

Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области, которые обсудят противодействие вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В ведомстве добавили, что мероприятия месячника нацелены на формирование у школьников и их семей критического мышления и навыков безопасного поведения в цифровой среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.