В школах Подмосковья стартовала патриотическая акция «Вахта Памяти»

С 5 по 9 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в школах Подмосковья проходит патриотическая акция «Вахта Памяти». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В этом году акция проводится впервые и сразу в столь масштабном формате. Более 20 тыс. школьников 8–11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья принимают участие в несении Вахты у 1 050 памятных мест: мемориалов, стел, Вечного огня и памятников. Это уникальный для региона пример массового участия молодежи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию — стоять на посту Памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Акцию сопровождают торжественные мероприятия: митинги с участием ветеранов, военнослужащих, представителей общественных и ветеранских организаций, педагогов, родителей и жителей. Школьники возлагают цветы, читают стихи и проводят минуты молчания.

Образовательные организации самостоятельно определяли памятные объекты для несения Вахты Памяти, ориентируясь на региональный реестр военно-исторического наследия.

Акция проходит ежедневно с 12:00 до 15:00 в торжественной обстановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.