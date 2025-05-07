В школах Подмосковья стартовала патриотическая акция «Голос Победы»

В школах Подмосковья проходит патриотическая акция «Голос Победы» — часть областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Школьники с 1 по 11 классы записывают на видео свои исполнения песен военных лет и делятся ими с широкой аудиторией. Это позволяет школьникам не только продемонстрировать свои вокальные данные, но и глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны.

«Акция «Голос Победы» — это прекрасный пример того, как мы можем объединить любовь к музыке с глубоким пониманием нашей истории. Радостно видеть, как подрастающее поколение Подмосковья через исполнение песен военных лет соприкасается с героическим прошлым нашей страны и чтит память победителей», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Участники акции размещают свои видео на личных страницах в социальных сетях или на официальных страницах образовательных организаций во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.