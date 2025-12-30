В школах Подмосковья прошли церемонии посвящения в «Орлята России»

В первом полугодии 2025 года ученики начальных классов школ Подмосковья приняли участие в церемониях посвящения в «Орлята России», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах Подмосковья в первом полугодии 2025 года прошли церемонии посвящения в «Орлята России» для учеников начальных классов. Организаторами мероприятий выступили советники по воспитанию, активисты детских движений, учителя и родители.

На церемониях присутствовали почетные гости: участники специальной военной операции, спортсмены, инспекторы по правилам дорожного движения, депутаты и другие. Каждое мероприятие начиналось с исполнения Гимна России.

В ходе программы детям рассказали легенду об орлятах, познакомили с семью направлениями проекта «Орлята России», направленными на развитие, творчество, заботу о здоровье и охране природы. Особым моментом стала «Клятва Орлят», во время которой школьники пообещали любить Родину, учиться, творить добро, держать слово, ценить дружбу, заботиться о других и поступать по совести.

В завершение каждому участнику вручили удостоверения, значки, галстуки и шоперы с логотипом движения как символ принадлежности к сообществу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.