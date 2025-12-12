В школах Подмосковья прошла неделя функциональной грамотности

С 8 по 12 декабря во всех муниципальных образованиях Московской области прошла V ежегодная тематическая неделя функциональной грамотности для учеников, педагогов и методистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках недели функциональной грамотности было проведено региональное мероприятие — пятидневный региональный педагогический форум «Трансдисциплинарность как условие успешного формирования функциональной грамотности» на базе Корпоративного университета развития образования. Каждый из пяти дней форума был посвящен одному из направлений: естественно-научной, читательской, математической или финансовой грамотности, а также глобальным компетенциям.

Для учеников тематическая неделя прошла на профориентационных площадках, в музеях, на предприятиях и в государственных учреждениях региона. Экскурсии предоставили возможность школьникам пообщаться с представителями науки, бизнеса и профессионалами из различных сфер, что способствует осознанному выбору будущей профессии.

В Мытищах обучающиеся предпрофильных классов посетили МГТУ имени Н. Э. Баумана, где познакомились с историей университета и современными инженерными профессиями. В Королеве ученики 8-х классов побывали в музее «Корпорация „Тактическое Ракетное Вооружение“, где узнали о задачах инженеров в области авиационного высокоточного оружия и морского вооружения, а также о применении научных знаний, математических расчетов, технических навыков и современном программном обеспечении.

Ученики агротехнологического класса из Истры посетили профориентационное занятие и экскурсию по кафедре ветеринарной медицины и учебно-опытной пасеке аграрного университета им. К. А. Тимирязева. Они познакомились с основами ветеринарии, узнали интересные факты о профессиях ветеринара и пчеловода, получили практические знания о содержании животных и уходе за пчелами. В Чехове учащиеся медицинских классов посетили Чеховскую больницу, где познакомились с особенностями медицинских профессий и работой различных отделений больницы, включая хирургию и лабораторную диагностику.

Все мероприятия недели функциональной грамотности запомнились ее участникам интересными встречами, познавательными экскурсиями, новыми знаниями и практическими навыками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос – как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», – сказал Воробьев.