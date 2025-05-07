В школах Подмосковья пройдет онлайн-акция «Правнуки Победы»

8 мая в образовательных организациях Московской области состоится онлайн-акция «Правнуки Победы». Инициатива реализуется в рамках областного марафона «Наследники Победы» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

К участию приглашены школьники, студенты, педагоги и родители. Цель акции — сохранить семейную и историческую память о героях военного времени и передать ее новым поколениям. Участники изучают биографии своих родственников — фронтовиков, детей войны, а также выдающихся личностей той эпохи: полководцев, учёных, деятелей культуры и искусства.

На основе собранных материалов они создают видеоролики продолжительностью до одной минуты, в которых рассказывают о судьбах своих героев и их вкладе в Великую Победу.

«Каждая история, рассказанная в рамках акции, — это напоминание о том, что Победа ковалась миллионами. Это память, объединяющая семьи и поколения», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Онлайн-акция «Правнуки Победы» помогает сформировать преемственность поколений и укрепить личную связь с историей своей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.