С 28 апреля по 9 мая 2025 года в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в школах Подмосковья проходит акция «Герои нашей школы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками стали обучающиеся с 1 по 11 классы, педагоги и родители. Ребятам предлагается узнать и рассказать историю героев, связанных с их образовательной организацией — будь то ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, когда-либо учившиеся или работавшие в школе.

«Когда школьники узнают, что герой — это не абстрактный образ из учебника, а человек, учившийся в этом же классе или живший по соседству, — история перестает быть далекой. Такие акции помогают почувствовать личную связь с прошлым, гордость за свою школу и свою страну», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Истории героев, фотографии, архивные документы и воспоминания оформляются в виде стендов и размещаются в холлах, классах и школьных музеях, становясь частью единого образовательного пространства.

По словам министра, «Герои нашей школы» — это не просто оформление экспозиции, а возможность выстроить живой диалог между поколениями, где школьники становятся настоящими хранителями памяти.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.