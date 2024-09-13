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сегодня в 15:58

В школах Подмосковья продолжаются экоуроки для учеников

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает реализацию просветительского экопроекта в школах Подмосковья. Очередное занятие на тему сортировки отходов провели в образовательных учреждениях Сергиева Посада, сообщает пресс-служба ведомства.

Экоурок организовали для обучающихся средних классов школы № 7. Ребятам рассказали про раздельный сбор отходов и о правилах их сортировки.

Вместе с экоактивистами школьники разобрались в вопросах выбора осознанного потребления бытовых отходов: например, какие товары нужно покупать, чтобы минимизировать использование одноразовой упаковки.

Ребят также познакомили с системами раздельного сбора «Два Бака» и «Мегабак», которые активно действуют на территории Московской области.

После экоурока участники поняли, что каждый может внести свой вклад в защиту природы и сохранить планету для будущих поколений. Многие ребята решили попробовать разделять фракции в домашних условиях.

Экоуроки проводят региональные операторы 7 кластеров Подмосковья. Ранее подобные мероприятия прошли в Истре, Щелкове, Балашихе, Красногорске.

Также в Балашихе в Централизованной библиотечной системе им. Андрея Белого для подростков прошло занятие по обращению с отходами от регионального оператора Ногинского кластера. Традиционная тема занятия — «Раздельный сбор отходов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.