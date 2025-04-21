В школах Подмосковья покажут четыре документальных фильма в честь 80-летия Победы в ВОВ

Показы состоятся в рамках XIV международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Режиссер фильмов Максим Кузнецов.

Фильмы планируется показывать в учреждениях образования, культуры, социально-демографической и семейной политики, детских оздоровительных лагерях.

Фестивалю выдано разрешение от правообладателя на неограниченное количество некоммерческих показов фильмов до 31 декабря 2026 года.

Фильмы предоставляются безвозмездно. Так, фильм «Мы в садовника играли…» (We played the gardener…), 48 минут, рассказывается о 6-летней и девочке Вале, которая прошла немыслимый путь из оккупированной Эстонии в осажденную Москву. Одна, без родителей. Война глазами ребенка, который взрослеет на войне, но сохраняет в себе все детское, чистое и непосредственное.

Второй фильм «Чума. Хроники Третьего рейха» (The Plague. Third Reich Chronicles), 25 минут 30 секунд. Кинокартина рассказывает о пути нацизма в Германии, от его зарождения до разгрома в 1945 году — в уникальных кадрах кинооператоров Третьего рейха. Что привело к расползанию «коричневой чумы» по Европе, какой ценой она была остановлена под Москвой и на берегах Волги? Два десятилетия, спрессованные в 20 минут стремительной кинохроники, как прививка против утраты иммунитета к фашизму, однажды отвергшего само право человека на жизнь.

В третьем фильме «Писательская рота» рассказывается об истории Писательской роты — одного из подразделений 8-й дивизии народного ополчения Москвы. В составе Краснопресненской дивизии московского ополчения были две особенные роты, бойцами которых стали писатели-добровольцы. В документальном фильме рассказывается история этого подразделения — от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле. Как сложилась судьба ее бойцов? Тех, кто погиб и пропал без вести, попал в плен и партизанил. Как на их творчество повлияла война? Позднее бывшей ополченец драматург Виктор Розов напишет: «без войны моя чернильница была бы пуста».

Четвертый фильм «Полководец» (9 минут 17 секунд) расскажет о противостоянии двух полководцев, от которого зависела не только судьба Москвы, но во многом и исход всей войны. Чем дальше уходит Великая Отечественная война, тем сложнее нашим современникам видеть за именами ее участников живых людей с их чувствами и личным отношением к происходившему тогда. История великой битвы за судьбу человечества описана в учебниках и сохраняется в произведениях искусства. Понимание причинно-следственных связей, знание того, что предшествовало крупнейшим сражениям или стало их итогом, дает возможность спокойно и трезво рассуждать о ключевых событиях того времени, «расставляя оценки» их участникам. При этом не всегда осознание, что те, кто отражал нашествие и громил захватчика, не обладал знаниями и мог полагаться в каждый момент только на свой опыт, мужество и на веру в победу. Рассказ о противостоянии двух полководцев, от которого зависела не только судьба Москвы, но во многом и исход всей войны.