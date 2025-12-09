В школах Подмосковья насалась неделя функциональной грамотности

Тематическая неделя пройдет с 8 по 12 декабря и объединит учеников, учителей и методистов всех школ региона. В каждом муниципалитете будут организованы открытые уроки, мастер-классы, практикумы, викторины, встречи с интересными людьми разных профессий, экскурсии в музеи и на предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

8 декабря обучающиеся 9-х классов Лотошинской школы № 1 посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть № 205. Ребятам рассказали о дежурно-диспетчерской службе. Сотрудники пожарной части показали предметы спецодежды, пожарно-спасательное оборудование, рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, об их работе и оснащении. Дети смогли задать вопросы специалистам, что позволило им лучше понять специфику данной профессии.

Ученики 4-го «Г» класса школы № 1 городского округа Красногорск с классным руководителем посетили Музей занимательных наук «Экспериментаниум». У них была возможность познакомиться с основами научных дисциплин посредством активного взаимодействия с интерактивными экспозициями, демонстрирующими наглядные проявления законов физики, химии, математики и биологии. Школьники смогли провести собственные опыты, разобраться в принципах работы механизмов и устройств, а также почувствовать себя настоящими учеными.

Главный акцент всех мероприятий недели функциональной грамотности будет сделан на практическую составляющую. Школьникам тематическая неделя поможет ближе познакомиться с профессиональными сферами, увидеть практическое применение полученных на уроках знаний и выстроить свой дальнейший учебный путь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.