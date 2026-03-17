В школах Павлово-Посадского округа прошли уроки о промышленности

В школах Павлово-Посадского городского округа прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном» для учеников 1–11 классов. Тема встреч была посвящена истории и достижениям российской промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На занятиях школьники узнали о развитии отечественной промышленности — от первых мануфактур до современных высокотехнологичных производств. Отдельное внимание уделили промышленным традициям родного округа, в том числе павловопосадским платкам, которые стали одним из узнаваемых символов России в мире.

Уроки прошли в формате диалога. Ребята задавали вопросы, участвовали в обсуждениях и делились мнением. По словам педагогов, тема вызвала у школьников живой интерес и эмоциональный отклик.

«Разговоры о важном» — это цикл регулярных внеурочных занятий, направленных на формирование у детей ценностных ориентиров, уважения к труду и достижениям страны. Темы подбираются с учетом возраста учащихся и актуальной повестки. Занятия проводятся в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.