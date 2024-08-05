В школах-новостройках подписано почти 1100 офферов о согласии на работу

Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн рассказал, что в школах-новостройках региона будущие учителя подписали около 1100 офферов о согласии на работу.

«83 вакансии остается в новостройках. Суммарно у нас среди 39 школ только одна школа в зоне повышенного внимания, где укомплектованность кадров ниже 80%», — добавил он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам министра, нужно не терять из фокуса внимания работу с данной школой. В этом учебном заведении важно довести комплектование кадрами до конца.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области.

Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.