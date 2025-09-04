В школах Мытищ стартовали «Разговоры о важном»

1 сентября мытищинские школьники в рамках «Разговоров о важном» рассуждали о том, зачем человеку нужно учиться, как учеба помогает раскрывать способности, строить планы и идти к мечте. Им напомнили о том, что Россия имеет богатое научное и культурное наследие, рассказали о традициях, о том, что делает государство, чтобы для всех ребят было доступно качественное образование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более старшие ребята вспомнили имена выдающихся русских ученых, их открытия и достижения.

Проект «Разговоры о важном», стартовавший во всех российских школах с началом нового учебного года, — это классный час, который открывает каждую учебную неделю. Вопросы патриотизма и гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии и другие станут центральными темами для обсуждения в рамках этого цикла внеурочных занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.