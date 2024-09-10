В школах Люберец проходит этап Всероссийской олимпиады

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В городском округе Люберцы стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет с 9 сентября по 19 октября по 24 предметам с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В образовательных учреждениях городского округа Люберцы с 9 сентября по 19 октября проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам с применением ИКТ на платформе.

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 5-11 классов. Олимпиады по математике и русскому языку доступны для обучающихся 4 классов.

Для участия в олимпиаде нужно авторизоваться через сервис «Моя школа». Для этого учащемуся необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг.

Регистрацию обучающегося младше 14 лет во ФГИС «Моя школа» и создание учетной записи ребенка на госуслугах проводит родитель.

С графиком проведения олимпиады можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.