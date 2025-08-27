В школах Клина откроют новые профильные классы

В рамках профориентации в городском округе Клин уже сложилась система обучения в профильных классах. Сейчас есть классы психолого-педагогического, социально-экономического, медицинского, предпринимательского, инженерного и IT направления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Партнерами клинских школ выступает ряд известных вузов: им. Н. И. Пирогова, МИЭТ, им. М. И. Сеченова, филиал РГСУ в Клину и др. В числе партнеров-работодателей — крупные клинские предприятия «Химлаборприбор», «Резонит», Клинская больница и т. д.

В новом учебном году в школе «Планета детства» в рамках технологического профиля открывается агротехнологический класс. Партнером выступают МСХА им. К. А. Тимирязева, которая будет курировать теоретическую программу обучения и предприятия округа, где школьники будут проходить изучать профильные агротехнологические предметы на практике. Это СПХ «Колхоз „Восход“ и питомник растений „Спас“.

В школе «Имена Победы» в рамках гуманитарного профиля в сентябре 2025 года откроется медиакласс. Партнерами стали филиал РГСУ и местная клинская телекомпания «Поиск», где дети будут постигать секреты профессий в медиасфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.