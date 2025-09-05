В школах Каширы вместо привычных звонков прозвучат музыкальные мелодии

В сентябре в каширских школах вместо звонков прозвучат мелодии, приуроченные ко Дню знаний. Такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков» Министерства просвещения Российской Федерации и Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Проект направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны.

В школах городского округа Кашира в сентябре будут звучать фрагменты песен «Азбука», «Моя столица», «Первоклашки», «Солнечный свет», «Шаг вперед» и другие. Знакомые мелодии помогут ребятам настроиться на занятия и сделать школьные будни более яркими.

Акция знакомит ребят с музыкальной культурой России и шедеврами отечественных композиторов. Проект планируется реализовывать и дальше: разные мелодии будут включаться в праздничные даты и важные школьные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.