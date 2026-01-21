В школах Каширы прошли «Разговоры о важном» ко дню Третьяковской галереи

В понедельник, 19 января, во всех школах Каширы состоялись утренние линейки и тематические занятия «Разговоры о важном», посвященные 170-летию Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале дня школьники исполнили гимн России и приняли участие в церемонии поднятия государственного флага. Затем учителя провели с учениками беседы о значении служения Отечеству, а также обсудили социальную и духовную роль творчества.

Особое внимание уделили музейному делу как важной части сохранения памяти, культуры и национальных ценностей. К юбилею Третьяковской галереи приурочена новая серия документального фильма «Первые. Разговоры о важном», где Павел Табаков провел для школьников виртуальную экскурсию по музею.

В рамках Всероссийской акции «Музейное дело» ученикам предложили создать собственную виртуальную галерею и поделиться любимой картиной в социальных сетях с хештегом #МузейноеДело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.