В школах и колледжах Подмосковья прошел урок о создании бизнеса

В школах и колледжах региона состоялось внеурочное занятие на тему «Как создавать свой бизнес?». Учащиеся обсудили ключевые понятия предпринимательства, необходимые качества для открытия собственного дела и этапы запуска бизнеса. Особое внимание уделили поиску и оценке бизнес-идей, а также мерам государственной поддержки для начинающих предпринимателей.

В ходе урока школьники и студенты узнали, что предпринимательская деятельность связана не только с получением дохода, но и с высокой ответственностью. Обсуждались возможности реализации собственных идей, улучшения жизни общества и достижения личного успеха через командную работу.

Федеральным спикером выступил председатель Общественного совета при Минэкономразвития России, основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. В интерактивной части занятия участники выполняли письменные задания, разрабатывали проекты и презентовали свои бизнес-идеи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.