В школах Химок пройдет день открытых дверей

В преддверии учебного года во всех школах Химок проведут единый день открытых дверей. Родителям и будущим ученикам расскажут о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, подготовке к учебному году и необходимых документах для зачисления в школу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители смогут познакомиться с педагогами и задать интересующие их вопросы. День открытых дверей во всех школах проведут 18 августа с 18:00 до 20:00. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь (https://admhimki.ru/novosti/:id74087).

«Мы понимаем, что подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей. День открытых дверей поможет получить ответы на все вопросы, познакомиться с требованиями, а также поучаствовать в доброй традиционной акции, направленной на поддержку нуждающихся семей», — прокомментировала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

В Химках проходит традиционная акция «Собери ребенка в школу». Каждый желающий может оставить школьные принадлежности для нуждающихся детей на «Полке добра». К акции уже присоединились сотни неравнодушных жителей и депутаты. Принести вещи можно по адресу: ул. Мельникова, 12. Акция продлится до конца августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.