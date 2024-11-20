В школах Чехова состоялся инструктаж о безопасном поведении зимой

В школах городского округа Чехов были проведены инструктажи и беседы с учащимися о правилах безопасного поведения в зимний период. Главная цель этих мероприятий — обеспечить безопасность детей, охрану их жизни и здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в средней общеобразовательной школе № 3 в селе Дубна школьникам рассказали правила поведения на опасных горках и льду, а также показали, как оказывать помощь при возникновении несчастных случаев. Инструкторы продемонстрировали, как правильно использовать спасательные средства и как действовать в различных экстренных ситуациях.

Педагогический коллектив школы напомнает родителям о необходимости контролировать досуг детей зимой, следить за их играми и объяснять им правила безопасного поведения. Для этого будут организованы специальные родительские собрания, на которых подробно обсудят все аспекты безопасности в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.