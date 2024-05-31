В «Школах будущих мам» округа Пушкинский проводят занятия и экскурсии

Занятия «Школы будущих мам» в перинатальном центре проводят регулярно. Молодым мамочкам рассказывают о том, подготовить организм к родам, как бороться со страхами и объясняют, зачем делать неонатальный скрининг, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

В женской консультации № 1 занятия проходят по средам — в июне они пройдут 5, 12, 19, 26 июня в 15:00 по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а, 2 этаж. Подробности можно узнать по телефону 8 (496) 532-13-40 с 09:00 до 16:00 в рабочее время.

Занятия ведут акушер-гинеколог Сильвира Омарова и специалист по грудному вскармливанию Анна Иванова. В женской консультации № 2 консультативный прием по субботам ведет дежурный врач — в июне 8, 15 и 22 июня в 13:00 по адресу: г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова, д. 3А. Подробности можно узнатьи по телефону 8 (901) 588-05-21 с 09:00 до 16:00 в рабочее время.

На «Дни открытых дверей» в Пушкинском перинатальном центре будущих мам и членов их семей ждут 11 и 25 июня в 11:00 по адресу: г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.