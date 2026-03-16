В школах Бронниц прошли занятия о промышленности России

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» на тему «Заводы России» прошли в школах Бронниц в понедельник. Старшеклассники встретились с представителями власти и бизнеса и обсудили развитие промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия состоялись в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Темой урока стала российская промышленность и ее роль в развитии страны и городов Подмосковья.

В школе №2 имени Н. А. Тимофеева на встрече присутствовали заместитель главы округа по социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель совета директоров Бронниц, депутат совета депутатов и генеральный директор ООО «Завод вентиляционного оборудования «ИННОВЕНТ» Сергей Дуенин, а также заместитель генерального директора строительной компании «ДомОк» Дмитрий Васильев.

Старшеклассники посмотрели видеоинтервью с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым, после чего приглашенные гости рассказали о работе своих предприятий и достигнутых результатах. Они подчеркнули значимость промышленности для экономики города и отметили, что молодое поколение играет ключевую роль в ее будущем развитии.

Представители бизнеса пригласили школьников на дни открытых дверей, где можно познакомиться с производственными процессами и узнать больше о востребованных профессиях. По мнению организаторов, такие встречи помогают подросткам определиться с профессиональным выбором и повышают интерес к техническим специальностям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.