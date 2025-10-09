В шкалах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за погоды

сегодня в 03:51

9 октября во второй смене школ Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за резкого ухудшения погоды, сообщили в мэрии города.

Причиной стало влияние охотоморского циклона, который принес в город и близлежащие районы сильный дождь со снегом, мокрый снег и ветер до 25–30 м/с.

МЧС предупредило о риске налипания мокрого снега на провода и деревья, а также о гололедице на дорогах.

По прогнозам Камчатгидрометцентра, непогода сохранится в южных и центральных районах до конца суток. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.