В шести отдаленных населенных пунктах Подольска сделают пирсы для пожарных машин

В текущем году в шести отдаленных населенных пунктах округа Подольск оборудуют противопожарные пирсы. В том числе в деревнях Валищево, Меньшово, Новоселки, поселках Быково, Сынково, МИС, а также установят пожарный резервуар в деревне Хряслово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пирсы будут соответствовать всем техническим требованиям и помогут обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники для наполнения водой резервуаров.

В округе продолжают укреплять маловодные районы. В 2024 году провели большую работу по обустройству пирсов в трех населенных пунктах округа. Теперь пожарные могут свободно забирать воду с открытых водоемах в деревнях Большое и Малое Брянцево и Бережки.

В приемке сооружений принимают участие представители администрации, специалисты пожарно-спасательной части № 309 территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» и жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.