В Шереметьево прокомментировали ситуацию с досмотром депутата Гурулева

Пресс-служба аэропорта Шереметьево официально опровергла заявления депутата Госдумы Андрея Гурулёва о якобы имевшем месте специальном досмотре («шмоне») в отношении него, сообщает РБК .

В сообщении подчеркивается, что парламентарий прошёл стандартную процедуру контроля на общих основаниях, предусмотренную для всех пассажиров без исключения.

Досмотр проводился с использованием рамки металлоискателя в соответствии с установленными нормативами транспортной безопасности, без каких-либо избыточных мер.

В аэропорту отметили, что униформа военного образца, в которой прибыл депутат, не является основанием для освобождения от стандартных процедур безопасности, равно как и не требует дополнительных проверок.