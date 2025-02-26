В Шатурторфе отремонтируют дороги на улицах Западная, Мира и Профсоюзная

Выездная администрация прошла в поселка Шатурторф. С докладом о проделанной работе и планах на этот год перед жителями выступили заместители главы муниципалитета Николая Прилуцкого и представители организаций м. о. Шатура, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителям рассказали, что в 2024 году в поселке большое внимание уделили ремонту дорог. В порядок привели улицы Западная и Красные Ворота, а также участок от поворота на дорогу СНТ Байкал до деревни Поздняки, два участка дорог до СНТ «Росинка» (от 12 поселка до 21 поселка).

В этом году ремонт дорожного покрытия проведут на улицах Западная (уч.2), Мира и Профсоюзная.

На этот год также запланирована замена старой спортивной площадки на улице Красные Ворота. С такой просьбой шатурторфцы не раз обращались к главе округа Николаю Прилуцкому. Исторически это место — центр притяжения любителей спорта. Устройство универсальной спортивной площадки в поселке Шатурторф стало возможным благодаря инициативному бюджетированию. Предложение по обновлению спортивных элементов активно поддержали жители поселка.

В конце прошлого сезона для малышей поселка в парке модернизировали игровую площадку на прорезиненном покрытии площадью 200 кв метров. Здесь заменили горки, качели, песочницы. Теперь все элементы современные и безопасные. Сами игровые элементы рассчитаны на детей разных возрастов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.