В шатурском парке поселились белки из подмосковного питомника

Белки из подмосковного питомника поселились в шатурском парке имени Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Встречать пушистых гостей пришли дошкольники. Ребят с шустрыми зверьками познакомил руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов. От него дети узнали, чем они питаются, для чего белкам нужен хвост и чем полезно людям общение с неугомонными любителями орехов. Общим голосованием одному из зверьков дали кличку Шатурик.

Вместе с организаторами дети утеплили для него деревянный домик, положили в него яблоки и насыпали корм.

Беличьи жилища прикрепили к соснам на пятиметровой высоте. В таких условиях будет проходить адаптация белок к новому месту жительства.

«Первые сутки белка находится в закрытом домике, она там успокаивается и привыкает. Поздно вечером сотрудники парка откроют домики, и уже рано утром, когда не будет людей, белки смогут выйти на улицу», — рассказал руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов.

Под каждым домиком расположена кормушка, куда необходимо подсыпать правильный корм.

«И если у белки есть корм и постоянна кормовая база, то ей нет смысла куда-то бежать. По нашей технологии белки приживаются в парках в 95% случаев, и уже в июле мы видим бельчат, которые родились на новой территории», — добавил Аюпов.

Правильный корм посетители смогут приобрести в специальном аппарате, который установили на аллея парка недалеко от беличьих кормушек.

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