В Шатурском округе определили места для Крещенских купаний в 2026 году

В 2026 году в Шатурском округе организуют одно место для Крещенских купаний на озере Юбилейном в Рошале и пять купелей при храмах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Шатурском округе для Крещенских купаний в 2026 году подготовят одно место на открытом водоеме — озере Юбилейном в Рошале. Также установят пять купелей при храмах: на территории храма новомучеников и исповедников Шатурских в Шатуре, храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рошале, храма Святой Троицы в селе Шарапово, Спасо-Преображенского храма в Андреевских Выселках и храма великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском Погосте.

В случае неблагоприятной погоды купания будут проходить только при храмах. Все купели оборудуют перилами и освещением, для участников установят теплые раздевалки и организуют раздачу горячего чая. На местах будут дежурить медики и спасатели.

Медики рекомендуют перед погружением проконсультироваться с врачом, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или эпилепсией. Здоровым советуют ограничить пребывание в воде одной-двумя минутами, а детям до семи лет — соблюдать особую осторожность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.