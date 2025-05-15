В шатурском филиале Московского областного колледжа № 1 состоялся день открытых дверей

Будущим студентам шатурского филиала Московского областного колледжа № 1 во время дня открытых дверей рассказали, что в этом году открыто 50 бюджетных мест для обучения по направлению «Сестринское дело», еще 25 мест на «Лечебном деле», где готовят фельдшеров. Обучение по этим специальностям ведется на базе 9 классов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Возможно очно-заочное обучение на базе 11 классов. Здесь для будущих медсестер также предусмотрено 25 бюджетных мест. Занятия проходят в вечернее время.

Для абитуриентов студенты и преподаватели колледжа организовали мастер-классы: показали технику выполнения повязок при различных травмах, провели импровизированный прием в кабинете педиатра, оказали первую помощь пострадавшему.

В завершение ответили на вопросы ребят и их родителей. Прием документов стартует 20 июня и продлится до 10 августа.

Еще один день открытых дверей состоится 7 июня в 10:00.

По сообщению Минобразования Подмосковья, в 2025 году большинство выпускников 9 классов выбирают обучение в колледжах и техникумах. Более половины школьников планируют продолжить образование по программам среднего профессионального образования. Такая возможность есть и у выпускников шатурских школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.