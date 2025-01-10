В Шатуре завершена рекультивация полигона ТКО

Полигон ТКО «Шатурский» принимал и складировал отходы с 1964 года. За свое достаточно долгое существование полигон скопил 1,4 млн кубических метров отходов. Рекультивация проводилась на площади свыше 14 гектаров. На объекте смонтированы предусмотренные проектными решениями системы активной дегазации, сбора фильтрата методом обратного осмоса. По итогам реализации мероприятия улучились экологические условия для проживания около 38 тысяч человек, проживающих в городе Шатура.

В 2024 году прекратили в негативное воздействие полигоны «Сафоново» в Раменском округе, «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.