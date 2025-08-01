В Шатуре завершается благоустройство большой дворовой территории

Соблюдение сроков при комплексном благоустройстве дворов и качество проведения ремонтных работ в подъездах МКД проверили муниципальные депутаты и общественники. Во время объезда по городу Шатуре они посетили территорию возле домов № 5, 7 по ул. Академической и № 3, 3/1 и 5 по проспекту Борзова. Темпы работ здесь радуют. Подрядчик в течение тридцати дней преображает пространство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Было снято старое покрытие, произведена замена бордюров, ведется укладка асфальта на парковках и пешеходных дорожках, уже завершены работы возле подъездов. К 5 августа планируем завершить все дорожные работы», — прокомментировал представитель подрядной организации.

Также в рамках комплексного благоустройства во дворе появится дополнительное освещение, фонарные столбы уже установлены, и будет обустроена площадка для сбора твердых бытовых отходов.

Члены общественной палаты и единороссы посетили и многоквартирные дома, где сейчас ведется ремонт подъездов в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». На объектах рабочие соблюдают все требования. Двухэтажные одноподъездные дома № 13 и 15 на ул. Жарова преображаются на глазах.

«Здесь уже стены подготовлены под покраску, произведена замена напольного покрытия и оконных блоков. Остается сделать красивой входную группу: появятся козырьки, установим новые двери. В подъезде заменим ограждения и перила лестниц, слаботочные системы будут убраны в короба, обновятся почтовые ящики и информационные стенды», — сообщил генеральный директор ООО «Благустер» Вячеслав Шишмарев.

По мнению общественников, темпы работ в проверенных домах хорошие. Есть взаимодействие с жителями, которые участвуют в выборе колера для покраски стен.

До конца летнего периода в округе в рамках госпрограммы в порядок приведут подъезды по адресам: г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 19/28, 5, п. Пустоши, ул. Центральная, д. 4а, 7, и г. Шатура, пр-кт Ильича, д. 45.

Еще одной точкой, где побывали проверяющие, была многоэтажка по проспекту Ильича. Здесь в доме 53, согласно Краткосрочному плану реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Шатура Московской области, 2023–2025 годов, ведется ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем.

По всем вопросам жильцы многоэтажки имеют возможность обратиться к подрядчику. Контактные номера телефонов, а также сроки окончания работ указаны на информационном объявлении.

«В доме проживает участник СВО, который обратился к нам с просьбой закрыть доступ к недействующей шахте лифта, чтобы туда не скидывали мусор. Убедились, что меры приняты. Жители новым фасадом довольны. МКД выглядит красиво и аккуратно внутри и снаружи, так как балконы обшиваются одинаковым по цвету профлистом, а в подъездах произведена замена оконных блоков. В будущем обновят входные двери, отремонтируют отмостки», — отметила депутат Ольга Бурмистрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.