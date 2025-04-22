В Шатуре выбирают объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Фото - © пешеходная дорожка между домами № 28 и № 30 по улице Энергетиков/Администрация м.о. Шатура

С 21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Россиянам предстоит выбрать территории, которые будут благоустроены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Шатуре тоже проходит голосование, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Голосование проводится с целью выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» концептуально является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году в составе национального проекта «Жилье и городская среда». А с 2025 года продолжает реализовываться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Жители муниципального округа Шатура могут выбрать одну из четырех территорий, которые участвуют в голосовании:

Пешеходная зона вдоль проспекта Ильича, дома № 63–59 (г. Шатура);

Студенческий сквер (г. Рошаль);

Сквер на улице Луначарского (п. Мишеронский);

Пешеходная дорожка между домами № 28 и № 30 по улице Энергетиков (г. Шатура).

«Призываю проявить солидарность и поддержать голосование, отдав свой голос за тот объект, который, на ваш взгляд, наиболее актуален, чтобы наш округ достойно выглядел на федеральном уровне наряду с остальными округами Московской области. Благоустройство округа — это наше общее дело и общая ответственность — и администрации, и коммунальных служб, и граждан. Шатура (округ) — наш общий дом, давайте его поддержим!» — сказал старт голосования руководитель отдела благоустройства администрации муниципального округа Шатура Дмитрий Ионов.

Выбрать территорию жители округа могут до 12 июня на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.