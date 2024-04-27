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В Шатуре волонтеры присоединились к акции «Весенняя перезагрузка»

В городском округе Шатура подмосковные волонтеры присоединились к акции «Весенняя перезагрузка». В период проведения общегородских субботников волонтеры поучаствовали в посадке саженцев, передает пресс-служба администрации городского округа.

Саженцы были посажены на ул. Академическая и Бульваре Мира.

Несмотря на неблагоприятную погоду, коллективная работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.