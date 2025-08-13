В Шатуре вблизи деревни Ворово проходит уборка неликвидной древесины

Как сообщили в Шатурском филиале ГАУ МО «Мособллес», в квартале 20 Шараповского участкового лесничества исполнители работ приступили к выполнению санитарно-оздоровительного мероприятия на общей площади лесного участка 10 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка ветровальной и сухостойной древесины выполняется для улучшения санитарного состояния насаждений по результатам лесопатологического обследования на лесном участке, поврежденном стволовыми вредителями и воздействием шквалистых и ураганных ветров. На сегодняшний день в надлежащее состояние приведено 1,3 гектара леса.

«В результате проверки лесного участка установлено, что работы осуществляются в соответствии с требованиями технического задания к государственному заданию без замечаний», — пояснил старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Байков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.