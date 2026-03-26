В Шатуре у школы №4 провели рейд по безопасности перед каникулами

Профилактическое мероприятие прошло утром 26 марта у школы №4 в Шатуре перед началом весенних каникул, которые стартуют 6 апреля. Сотрудники ГАИ и родители напомнили детям о правилах дорожного движения и проверили, как их соблюдают школьники и взрослые, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы и родители дежурили у образовательного учреждения в утренние часы. В преддверии каникул они обратили особое внимание на необходимость соблюдать правила дорожного движения, в том числе при переходе проезжей части и использовании средств индивидуальной мобильности.

«В темное время суток необходимо носить фликеры. Без световозвращающего элемента водитель увидит пешехода вечером только на расстоянии 25–30 метров. С фликером дистанция увеличивается до 100 метров. Переходить дорогу нужно, не отвлекаясь на телефон, а если ты на велосипеде или самокате, то обязательно надо спешиться», — повторяли участники родительского патруля.

Александра Страшкевич, инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шатурский», рассказала, что во время мероприятия родители и автоинспекторы наблюдали за соблюдением правил юными пешеходами и их родителями.

Школьникам вручили памятки и световозвращающие элементы, которые можно закрепить на рюкзаке, одежде или самокате. В учебных заведениях округа продолжают развивать практику родительских патрулей — участие в них добровольное, но, по оценке организаторов, эффективное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.