В Шатуре спасатели освободили многодетную семью из запертой квартиры

Накануне работники 294-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь многодетной семье, которая не могла выбраться из закрытой квартиры. Инцидент произошел в поселке Пустоши муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник караула Владимир Марков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью обратилась местная жительница. Обеспокоенная мама сообщила, что собиралась пойти на прогулку с тремя детьми, но замок на входной двери заклинило, из-за чего они все оказались взаперти.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии представителей правоохранительных органов с помощью шанцевого инструмента успешно вскрыли дверь квартиры и освободили ее жителей. Женщина сердечно поблагодарила спасателей за оказанную помощь. Медицинская помощь никому не потребовалась», — подытожил Владимир Марков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.