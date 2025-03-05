В Шатуре создадут межведомственный центр по аддитивным технологиям

Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН) посетила делегация Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. Цель визита — изучить технические и энергетические возможности лазерного центра в Шатуре, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил создать совместно с Росатомом и Российской академией наук (РАН) межведомственный центр по аддитивным технологиям на базе института проблем лазерных и информационных технологий РАН в Шатуре. Такое предложение Михаил Ковальчук озвучил на Форуме будущих технологий. Идею создания центра поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Предполагается, что сперва на базе ИПЛИТ РАН появится экспериментальный цех аддитивного производства с использованием изостатического прессования. Впоследствии на лазерном центре планируется объединить разные типы технологий для авиационной и атомной промышленности, медицины. Поставщиком сырья для наукоемкого производства может стать компания «Молирен».

«Сотрудничество только начинается, придется приложить немало усилий, чтобы доказать наши возможности для размещения столь мощного центра. Со своей стороны, окажем всю необходимую поддержку проекту, в котором округ очень заинтересован», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.