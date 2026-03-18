В Шатуре школьникам напомнили правила езды на питбайках

Профилактическая беседа о безопасности в начале мотосезона прошла 18 марта в школе №2 Шатуры для учеников 10 класса. Старшеклассникам разъяснили, где разрешено кататься на питбайках и какая ответственность грозит за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители Госавтоинспекции, депутаты партии «Единая Россия» и кураторы Движения Первых. Поводом для разговора стало начало мотосезона, когда на дорогах появляются водители мопедов, питбайков и электросамокатов, нередко игнорирующие правила дорожного движения.

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич подчеркнула, что питбайк не является транспортным средством и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.

«Питбайк — спортивный инвентарь. Он не оснащен ни световыми приборами, ни зеркалами заднего вида. На них нельзя кататься ни во дворах, ни ездить по дорогам. Перемещение предполагается на специализированных кроссовых трассах», — уточнила Александра Страшкевич.

Во время беседы председатель местного отделения Движения Первых Елена Веселова обсудила со школьниками возможные меры для безопасного катания. Ребята предложили создать специальную площадку или открыть мотоклуб с обучением по установленным правилам.

Кроме того, состоялся круглый стол с кураторами Движения Первых из образовательных учреждений округа. Инспектор напомнила о необходимости проводить профилактические встречи с родителями, поскольку именно они приобретают детям мототехнику и должны контролировать ее использование, а также разъяснять ответственность и штрафы.

Проблема управления транспортом несовершеннолетними без водительских удостоверений обсуждается и на областном уровне. Депутаты фракции «Единая Россия» провели онлайн-круглый стол, где рассмотрели меры по ограничению езды детей на спортивных мотоциклах и снижению риска ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.