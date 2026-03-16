В Шатуре росгвардейцы помогли провести игру «Защитники-2026»

Муниципальная военно-патриотическая игра «Защитники-2026» прошла 13 марта в Шатуре при участии сотрудников вневедомственной охраны и кадетов школы № 4. Мероприятие организовали в рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В игре приняли участие девять команд из школ округа. Ребята соревновались в 12 дисциплинах, демонстрируя физическую подготовку, выносливость и умение работать в команде.

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны вошли в состав судейской коллегии. Под их контролем участники выполняли сборку и разборку пистолета и автомата Калашникова, снаряжали и разряжали магазин патронами, а также отвечали на вопросы по воинским и специальным званиям. Отдельно оценивалась слаженность команд во время смотра строя и песни.

По итогам всех этапов кадеты подшефного 5 «В» класса заняли второе место в возрастной группе до 14 лет. Сотрудники вневедомственной охраны подчеркнули, что такие мероприятия способствуют формированию у молодежи ответственности за судьбу страны и популяризации службы в войсках национальной гвардии РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.