В Шатуре проводится выборочная санитарная рубка

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Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес» проводит выборочную санитарную рубку на площади 3 га в квартале 50 Кривандинского лесничества. Это позволит убрать поврежденные ураганом деревья и сохранить здоровье леса, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Выборочная санитарная рубка — это бережное удаление больных и поврежденных деревьев, без ущерба для здоровых насаждений. Такая работа помогает улучшить микроклимат леса и способствует естественному обновлению.

Это санитарно-оздоровительное мероприятие помогает предотвратить распространение болезней и поддерживает устойчивость экосистемы.

На участке выставлены знаки безопасности — проход и проезд запрещены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.