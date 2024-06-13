В Шатуре провели учения для действующих поисковиков отряда «ЛизаАлерт»

В Подмосковье прошли полевые учения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

О деятельности отряда «ЛизаАлерт», который оказывает большую помощь в поиске пропавших людей, слышали многие. С приходом тепла происходит увеличение пропаж людей в лесах, и слаженность в действиях поискового отряда может быть решающей для удачного исхода поисковой операции.

Организаторы учений выбрали для тренировки территорию Рошальского участкового лесничества Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес». Эти лесные угодья привлекательны для любителей лесных даров, но довольно сложны для ориентирования — болотистые места, густой лес, отсутствие поблизости автодорог и населенных пунктов. Сотрудникам лесной охраны Комлесхоза не раз приходилось принимать участие в поиске заблудившихся именно в этих местах, поэтому лесничеством было поддержано проведение полевых учений.

Директор филиала-лесничий Андрей Бобков выступил с приветственным словом на открытии учений. В адрес добровольных поисковиков прозвучали слова благодарности за их бескорыстный вклад в поиск людей.

Такие тренировки в лесном поиске нужны, чтобы волонтеры не теряли полученные навыки и обретали новые. Лесничие напомнили спасателям о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах. Опытные поисковики их знают уже хорошо, а вот молодому пополнению инструктаж лесничих оказался полезен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.